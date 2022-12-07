В Москве состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, передает Day.Az со ссылкой на сайт правительства РФ.

Стороны отметили позитивную роль Российской Федерации в усилиях по нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Российской Федерацией и в регионе.

Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Азербайджанская и армянская стороны выразили российской стороне благодарность за высокий уровень организации встречи и гостеприимство.