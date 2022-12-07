https://news.day.az/politics/1517435.html Азербайджан присоединился к многочисленным международным документам по правам человека - Кямран Алиев
Азербайджан присоединился к многочисленным международным документам по правам человека - Кямран Алиев
Азербайджан присоединился к многочисленным международным документам по правам человека.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня генеральный прокурор Кямран Алиев на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.
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