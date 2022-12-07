Армяне обстреляли Кяльбаджар

7 декабря примерно в 12:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в заявлении оборонного ведомства.