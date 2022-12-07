https://news.day.az/politics/1517504.html Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
7 декабря примерно в 12:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
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