Армения систематически разрушала памятники культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

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