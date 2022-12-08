https://news.day.az/politics/1517847.html В Азербайджане выбрали лучшую роту коммандо - ФОТО
В Азербайджане выбрали лучшую роту коммандо - ФОТО
В соответствии с утвержденным планом подготовки на 2022-й учебный год, в Сухопутных войсках было проведено состязание на звание "Лучшая рота коммандо".
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Участвующие в состязаниях коммандо последовательно сдали зачеты по строевой, физической, огневой и тактической подготовке.
Коммандо успешно выполнили задачи по этапам состязаний, проводимых в целях развития знаний и навыков военнослужащих.
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