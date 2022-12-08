В Азербайджане выбрали лучшую роту коммандо

В соответствии с утвержденным планом подготовки на 2022-й учебный год, в Сухопутных войсках было проведено состязание на звание "Лучшая рота коммандо".

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Участвующие в состязаниях коммандо последовательно сдали зачеты по строевой, физической, огневой и тактической подготовке.

Коммандо успешно выполнили задачи по этапам состязаний, проводимых в целях развития знаний и навыков военнослужащих.