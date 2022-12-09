Омбудсмен подготовил отчет о вандализме армян против культурного наследия Азербайджана

Подготовлен очередной отчет для доведения до мира информации о вандализме, совершенном против культурного наследия в период оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

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