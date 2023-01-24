Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Началось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании рассматриваются ходатайства о помиловании.

Напомним, что на двух прошедших заседаниях комиссии было рассмотрено более 200 прошений о помиловании.

Согласно последнему распоряжению о помиловании, подписанному в Азербайджане в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. Из них, 168 осужденных были освобождены от неотбытой части наказания, 36-и лицам наполовину была сокращена неотбытая часть наказания, также были освобождены от неотбытой части наказания 3 человека, приговоренных к условному лишению свободы и 6 лиц, приговоренных к ограничению свободы.