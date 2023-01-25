Азербайджан жестко отреагировал на заявление Фонда ООН

Призываем фонд ООН в области народонаселения отказаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации организации.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно заявления Фонда ООН в области народонаселения в связи с Лачинской дорогой.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.