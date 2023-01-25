https://news.day.az/politics/1531579.html Азербайджан жестко отреагировал на заявление Фонда ООН
Азербайджан жестко отреагировал на заявление Фонда ООН
Призываем фонд ООН в области народонаселения отказаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации организации.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно заявления Фонда ООН в области народонаселения в связи с Лачинской дорогой.
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