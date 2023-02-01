Миссия ЕС может вдохновить Армению на новые военные провокации

Азербайджан поступает абсолютно здраво, поднимая вопрос нахождения так называемых европейских наблюдателей в соседней Армении. Поскольку очевидно, что под видом этих наблюдателей в регион пребывают агенты западных спецслужб и военные советники. И вместо декларируемого приближения подписания мирного договора между Баку и Ереваном, совершенно предсказуемо последний начнет устраивать новые военные провокации. Несмотря на то, что это приведет к катастрофическим последствиям для самой Армении.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Как отметил наш собеседник, сегодня все здравомыслящие уже понимают: поддерживаемый Западом и прежде всего Францией режим Никола Пашиняна несет угрозу не только соседям, но и армянскому народу. Однако судьба армянского народа не волнует ни Пашиняна, ни его западных хозяев.

"Армения при Пашиняне стала слабым звеном и определенные силы на Западе используют ее для сведения счетов с Россией, Турцией и Ираном. Для выдавливания их из региона, для ослабления их влияния и с целью недопущения реализации масштабных проектов. Таких, например, как международный транспортный коридор "Север - Юг", который усилит зависимость того же Евросоюза от реализующих проект стран. В том числе, и от Азербайджана, как от одного из ключевых участников проекта", - заявил он.

Российский политолог сообщил, что подрывная работа Запада ведется давно и как ответ на это появилась инициатива Южно-Кавказской платформы сотрудничества 3+3.

"Все очевиднее, что есть план по использованию Армении для развязывания новой войны в регионе, в которую в разной степени окажутся втянуты все страны региона. Крайне важно не допустить развития событий по такому сценарию, не позволяя Западу начать использовать Армению для реализации своего коварного плана", - подытожил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов