Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил соболезнования в связи с гибелью начальника службы безопасности посольства Азербайджана в Иране в результате нападения на посольство.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом он написал на своей странице Twitter.

"Осуждаем предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Соболезную родным погибшего и азербайджанскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование инцидента.