Иран должен был выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.

"Решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Как страна, в которой находится посольство, иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников", - говорится в заявлении.

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