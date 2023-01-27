Версии полиции Ирана только доказывают вину Тегерана

С самого начала было понятно, что иранская сторона будет выдвигать какие-то бытовые версии, вроде личных проблем, психа-одиночки, действий отдельных лиц, не связанных с серьезными кругами. И так далее. Все как обычно. Однако все не так просто. Это позорное нападение на азербайджанское посольство в Иране следует рассматривать в контексте событий, происходящих в последние дни.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его мнению, не исключено, что теракт организован в ответ на совещание израильских послов в Баку и назначение азербайджанского посла в Израиле. То есть расстрел дипмиссии является неким "предупреждением" официальному Баку воздержаться от собственно открытия посольства в Тель-Авиве.

"Тем, кто за всем этим стоит, следовало бы знать, что такими шагами они лишь укрепляют сотрудничество Азербайджана и Израиля, которое, в свете возникающих для обоих стран угроз, носит необратимый характер. Но если брать контекст, видим, что слишком много совпадений. Например, это якобы случайное нападение произошло в день памяти жертв Холокоста. В последнее время в целом по всему Ближнему Востоку активизировались иранские прокси. Видим, что происходит в Израиле, в секторе Газа. Очевидно, что теракт пришелся на период обострения отношений между Ираном и Азербайджаном", - сказал Велизаде.

По словам политолога, у азербайджанской общественности давно уже сформировалось устойчивое мнение по поводу поведения иранского политического истеблишмента в отношении Азербайджана. Выдвигать какие-то прямые обвинения пока нельзя, так как ведется расследование. Вместе с тем, считает наш собеседник, ход расследования должен находиться под пристальным вниманием и руководства, и общественности Азербайджана. В данном случае азербайджанская сторона вправе проводить и собственное расследование, потому что погибшие и пострадавшие - это сотрудники нашей дипмиссии.

"Возвращаясь к иранским версиям теракта, скажу, что по мере их появления, все больше и больше складывается впечатление, что основной заказчик как раз тот, кто заинтересован в подобных глупых версиях. С автоматом Калашникова обычные люди, вообще-то, по городу не разгуливают, да еще с детьми. Версии иранской полиции настолько себя дискредитируют, что остается только удивляться, насколько низок уровень у тех, кто выдумывает подобные легенды. На мой взгляд, версии, появляющиеся в азербайджанских медиа, куда более правдоподобны и реалистичны", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева