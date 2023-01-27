Милли Меджлис Азербайджана отреагировал на террористический акт, совершенный против посольства нашей страны в Иране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, парламент Азербайджана решительно осудил террористический акт, совершенный 27 января 2023 года против посольства Азербайджана в Иране.

"Вся ответственность за это коварное нападение лежит на иранской стороне. В соответствии с Венской конвенцией 1961 года страна пребывания обязана обеспечить охрану дипломатических представительств, безопасность их сотрудников.

С сожалением следует отметить, что в последнее время в Исламской Республике Иран широко развернулась кампания клеветы и запугивания против нашей страны. В связи с этим принятие превентивных мер по недопущению возможных нападений на дипломатические представительства Азербайджана должно было быть в центре внимания правоохранительных органов Ирана. В таких условиях возможность беспрепятственного проникновения вооруженного лица в административное здание посольства, где действует особый режим безопасности, вызывает серьезные вопросы.

Мы считаем заявления Ирана о причинах этого жестокого нападения неудовлетворительными. Мы требуем тщательного и глубокого расследования данного террористического акта, выявления и наиболее сурового наказания всех виновных, в том числе тех, кто стоит за этим кровавым преступным деянием, а также, раскрытия обстоятельств, которые привели к теракту.

Всем известно, что Азербайджан на протяжении многих лет подвергается террористическим актам. Однако, какими бы тяжелыми ни были последствия этих кровавых преступных действий, они не могли и не смогут заставить Азербайджанское государство свернуть с пути независимой внутренней и внешней политики. Заказчики, подстрекатели и исполнители террористического акта против посольства Азербайджана в Иране также должны знать, что ни при каких обстоятельствах не смогут осуществить свои грязные намерения.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении ведомства.