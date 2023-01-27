Надеемся, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесут заслуженное наказание – посольство РФ
Потрясены известием о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Аскерова Орхана Ризван оглу.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства России в Баку.
"Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание", - сказали в дипмиссии.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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