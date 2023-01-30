Россия приветствует активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам

Приветствуем активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам прошлого года.

"В 2021-2022 гг. в Баку успешно прошла серия экспертных мероприятий, посвященных евразийской тематике, в частности, вопросам укрепления связей между Азербайджаном и ЕАЭС. Знаковым событием в этом отношении стал XV Евразийский экономический форум, состоявшийся в Азербайджане в октябре 2022 г. Уверены, что дальнейшие шаги в этом направлении полностью отвечают интересам республики, находящейся в центре Евразийского континента", - отметили в ведомстве.

Как сказали в МИД РФ, инициатива Большого Евразийского партнерства, выдвинутая еще в 2015 году, для Российской Федерации не является конъюнктурным проектом, привязанным к временному интервалу.

"Это приглашение к развитию многовекторного и многоуровнего трансграничного взаимодействия в двустороннем и международном форматах. Что касается последнего, и об этом мы всегда говорили, важным его компонентом является сопряжение потенциала межгосударственных объединений, в числе которых видим такие ориентированные на практическое сотрудничество и позитивно заряженные организации, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН", - сказали в министерстве.