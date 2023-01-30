Банановая республика Армения превратилась в подстилку Запада

Армянские радикалы ходят на свои митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри, как на работу. Сегодняшний день не стал исключением. Действующие власти особо не противодействуют подобным акциям. Поэтому, стабильно, примерно раз в неделю, наши военные, без которых, кстати, армянская банановая республика уже бы давно прекратила свое жалкое существование, вынуждены слушать русофобские выкрики всяких дегенератов.

Как передает Day.Az, об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская прачка", говоря об антироссийских настроениях, царящих в Армении.

"Их набор лозунгов не меняется. Россию голословно обвиняют в "неспособности разблокировать Лачинский коридор" (коридор не заблокирован - ред.). Ну и на "десерт" еще выдвигаются требования вывести российских миротворцев из Карабаха и закрыть военную часть 04436.

Очевидно, что официальный Ереван потворствует маргиналам. Тем смешнее наблюдать за "операцией прикрытия", которую пытаются провернуть "протестующие", выходя на свои акции с плакатами "Кремль - хозяин Никола". Симбиоз так называемого "Национально - демократического полюса" и армянского правительства реально думает, что этой детсадовской попыткой отвода глаз кого-то можно ввести в заблуждение? Если бы Пашинян, действительно, был "агентом Москвы", то вряд ли бы армяшки - русофобы периодически устраивали свои сходки.

Тут двойного прочтения быть не может. Несмотря на "пения сирен" о "братских народах", Армения превратилась в подстилку Запада. Видимо, проводимая кураторами промывка мозгов, направленная на подталкивание армянского населения к мысли об ограничении функциональных возможностей российских военных объектов с их последующим выдворением, приносит свои плоды. Вот только напрасно кукловоды вместе с продавшимся Ереваном сотрясают воздух. Присутствие российских военных в Гюмри - важная составляющая обеспечения интересов России на Южном Кавказе. Поэтому 102-я база была, есть и будет. Даже если для этого придется перетрясти вверх дном армянскую банановую республику", - пишет прачка.

Напомним, что в Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ.

Митингующие обвиняли Россию "в бездействии на Лачинской дороге".

В акции приняли участие около 100 человек. Протестующие принесли на место проведения митинга плакаты с надписями "Россия - уходи", "Россия - враг", "Нет вражеским российским телеканалам" и прочие антироссийские транспаранты.