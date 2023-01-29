"Россия - враг". В Армении прошел митинг за выход из ОДКБ - ФОТО
В армянском Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Митингующие обвиняют Россию в бездействии, в урегулировании кризиса на Лачинской дороге.
В акции приняли участие около 100 человек. Протестующие принесли на место проведения митинга плакаты с надписями "Россия - уходи", "Россия - враг", "Нет вражеским российским телеканалам" и прочие антироссийские транспаранты.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что идея ввода миротворческой миссии ОДКБ в зону ответственности российских миротворцев почти нереальна.
По его словам, у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организаций. Он признал, что многие страны, входящие в ОДКБ, более близки с Азербайджаном, нежели с Арменией.
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