Европейские страны последуют за Азербайджаном и выведут свои дипмиссии из Тегерана

Сразу после Исламской революции в 1979 году в Иране произошел инцидент с посольством США. Дипломатический кризис в американо-иранских отношениях продолжался два года (1979-1981). С этого момента в иранской дипломатии начались проблемы с обеспечением безопасности иностранных дипломатических миссий в Тегеране. Последний инцидент с посольством Азербайджана показал, что такие проблемы остались и по сей день.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Как подчеркнул наш собеседник, нападение на посольство Азербайджана говорит о том, что иранские власти не в состоянии гарантировать безопасность зарубежных дипмиссий.

"Считаю, что в ближайшее время ряд европейских стран может вывести свои дипмиссии из Тегерана. Это вполне возможно и нельзя исключать. Франция не будет спешить в этом вопросе, потому что у нее особые отношения с Ираном, есть определенные инвестиции в этой стране. Но другие государства Европы могут предпринять такой шаг уже в ближайшее время", - сообщил он.

По его словам, в последнее время вдоль условной армяно-азербайджанской границы нарастает напряженность, что напрямую связано с вопросом Зангезурского коридора.

"Иран категорически против запуска Зангезурского коридора и до конца будет ему противостоять, поскольку в Тегеране считают этот вопрос жизненно важным. В то же время, во многих провинциях Ирана идут демонстрации против иранского режима. В конце концов происходящее, на мой взгляд, закончится "сириизацией" Ирана. Поскольку происходящие в Иране процессы схожи по своей природе с тем, как начиналось противостояние в Сирии", - пояснил турецкий эксперт.

Далее он проинфонмировал, что Турция последние два года строит на огромной территории большую стену с Ираном, что, по его мнению, делается для предотвращения большого потока беженцев из Ирана.

"Надеюсь, что большого конфликта между Ираном и Азербайджаном удастся избежать, поскольку для обеих стран это обернется катастрофой. На территории Турции на полигонах в Карсе на границе с Нахчыванской Автономной Республикой проходят масштабные военные учения, где принимают участия военные из Великобритании и Германии. Так что напряженность в регионе высокая, и, скорее всего, она перетечет в военные действия. Но надеюсь, что ситуация не будет доведена до точки невозврата и напряженность будет урегулирована дипломатическим путем", - подытожил Энгин Озер.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Абдул Керимханов