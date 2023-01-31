Новшества в сфере купли продажи ювелирных изделий

Определена предельная сумма, при превышении которой покупка и продажа драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов и продукции культурного назначения, будет осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в новой статье 3.4.15 в рамках изменений в закон "О безналичных расчетах", подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, платежи по купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов и продукции культурного назначения, на общую сумму более 15 тысяч манатов будут производиться только в безналичном порядке.

Настоящий закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года.