Блинкен уделяет пристальное внимание урегулированию между Баку и Ереваном

На очередном брифинге заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель ответил на вопросы журналистов касательно назначения кадрового дипломата Луиса Боно новым старшим советником по переговорам на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Госдепа, Пателя также спросили о том, беспокоит ли секретаря Блинкена тот факт, что Азербайджан и Армения постепенно сползают к новой войне.

"Этот вопрос имеет очень важное значение для госсекретаря. Это то, чему Госдепартамент уделяет пристальное внимание. Госсекретарь Блинкен, в частности, как вы знаете, имел возможность поговорить с лидерами Армении и Азербайджана. Так что это то, чем мы будем активно заниматься в дальнейшем.

Что касается Боно, то он руководит работой США по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе. В частности, я хотел бы сказать о его квалификации - как я уже сказал, это главный приоритет для администрации Байдена. Боно является старшим советником в департаменте с большим опытом работы в решении важных и трудных вопросов. В новой роли он также пользуется личным доверием секретаря Блинкена и всего Госдепартамента", - сказал Патель.