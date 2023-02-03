Иран перешел «красные линии» Азербайджана

Теракт против азербайджанской дипмиссии в Тегеране стал последней каплей. Можно ли долго уважительно относиться к стране, которая попирает твои интересы и ценности? Азербайджан слишком уважает себя для этого.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Все происходило буквально перед нашими глазами - в век Интернета и соцсетей каждый имеет доступ к информации. Все государства, выразившие свою поддержку и соболезнования Азербайджану в связи с нападение на наше посольство в Тегеране, квалифицировали его как террористический акт. Как теракт сразу охарактеризовал случившееся и Президент Ильхам Алиев.

С моей точки зрения, это была подготовленная акция. Налицо серьезная структурная организованность, которая формировалась явно не один день. Об этом говорят поспешно озвученные иранской стороной неадекватные версии, а также прошлое лица, совершившего теракт. Это однозначно был подготовленный человек. Нападение было организовано, и не случайно официальные лица и силовики Ирана по сей день продолжают рассказывать о якобы "бытовой основе" расстрела сотрудников посольства Азербайджана. Понятно, что Ирану совсем не выгодно потерять доверие такого соседа, как Азербайджан. И в то же время, он сделал для этого все. В этой географии мы были единственной страной (Армения не в счет), более-менее лояльно относившейся к проделкам Ирана, но наше терпение не безгранично. Оно, в конце концов, лопнуло - и в политическом, и в экономическом, и в моральном аспекте. Потеря такого партнера, как Азербайджан, это большая потеря для Ирана и его большая ошибка.

Считаю, что Азербайджан очень вовремя начал обращаться в международные организации. Это очень дальновидный и правильный шаг. Иран пытается помешать вынести вопрос теракта в Тегеране в международные организации. Но ему это категорически не удастся, потому что азербайджанская сторона обладает достоверными данными. Точка зрения Азербайджана основана на конкретных фактах. Думаю, соответствующие структуры имеют необходимую информацию о том, что это был именно теракт и что он был подготовлен и спланирован.

Не буду детализировать - все видели кадры с камер наблюдения. Эти видеозаписи дают массу информации, доказательную базу, демонстрирующую и отсутствие должной охраны посольства, и странное поведение иранских правоохранителей, и подозрительно панибратские приветствия террориста сотруднику охраны. Привлекла внимание также безлюдность территории. Ощущение, что на территорию в преддверии теракта специально под каким-то предлогом не пропускали посторонних. На звук автоаварии и стрельбы, да еще из автомата Калашникова, не могли не сбежаться зеваки, я уже не говорю о сотрудниках правоохранительных органов. Между тем, более десяти минут улица совершенно пуста. Как это возможно?

То есть вопросов очень и очень много. В настоящее время Комитет госбезопасности Азербайджана занимается ими, не сомневаюсь, что инцидент будет тщательно и всесторонне расследован.

В том, что Иран объясняет и оправдывает свою антиазербайджанскую политику и даже теракт в посольстве якобы "сговором" Азербайджана с Израилем, ничего нового нет. Призрак "сговора с сионистами", который не дает покоя иранскому режиму, работает во вред самому Ирану. И еще раз показывает, что политика мулл остается на уровне Средневековья. Иранская дипломатия имеет очень давние корни. Это восточная дипломатия "хождения по лезвию".

Повторю - Азербайджан был единственной страной в регионе, которая старалась учитывать чувства и интересы Ирана. Например, тридцать лет не открывала посольство в Израиле. Или же вспомним, что в те годы, когда над Ираном действительно нависла угроза атаки со стороны антииранской коалиции, Азербайджан во главе с Президентом четко заявил, что наша страна не станет плацдармом для осуществления этих целей. Все, что мы делали, было направлено на поддержание добрососедства. Жаль, что иранская сторона не оценила дружеские шаги и жесты Баку. К сожалению, сегодня и к Ирану можно применить понятие "противная сторона"

Теракт стал "красной линией" для нас. Это была последняя капля. На протяжении многих лет негативная энергия накапливалась. Мы терпели, ценили добрососедские отношения, но противная сторона восприняла это неадекватно. В Иране, видимо, решили, что мы их боимся, пасуем перед ними. Но они забыли, что Азербайджан - страна, прошедшая две войны и оккупацию и сама освободившая свои земли, собственными силами восстановившая территориальную целостность. В ходе 44-дневной войны Азербайджанская армия сражалась не только с армянскими оккупационными силами, но и с наемниками. Фактически Азербайджан противостоял объединенной силе, включавшей ряд государств, которые помогали агрессору и вооружением, и живой силой. Все это происходило, можно сказать, на глазах у Ирана, но он не сделал соответствующих выводов, о чем говорят неоднократные попытки поиграть мускулами в постконфликтный период. Вспомним военные учения у наших границ, призванные припугнуть Азербайджан, на которых разыгрывались наступательные сценарии. А чего стоят последние провокационные клипы с использованием детей, снятые на границе. Более того, в своей антиазербайджанской пропаганде иранская сторона использует и азербайджанское население ИРИ. Устами его представителей озвучиваются призывы закрыть наряду с посольством в Тегеране и консульство в Тебризе.

Да, теракт в Тегеране стал последней каплей. Можно ли долго относиться уважительно к стране, которая попирает твои интересы и ценности? Азербайджан слишком уважает себя для этого. Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым показал всему миру, что мы суверенная страна, мы страна, уважающая суверенитет и целостность всех государств и требующая такого же отношения к себе. Мы выступаем за равноправные отношения и не позволим никому смотреть на себя свысока. В том числе Ирану.

Лейла Таривердиева