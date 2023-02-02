Иран никогда не был другом Азербайджану

Обвинения в якобы "сговоре" Баку с Израилем не новость. Как известно, Иран считает Израиль своим злейшим врагом. По всему видно, что сегодня в эту шеренгу режим намеревается поставить рядом с Израилем и США также Азербайджан. Но он не может помешать Азербайджану поднять вопрос теракта в Тегеране в международных организациях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военно-политический обозреватель, экс-советник министра госбезопасности и министра обороны Израиля Алекс Векслер.

Иран имеет репутацию страны, где совершаются террористические акты против дипломатических миссий, отметил наш собеседник. История ими "богата". Начиная с расправы над Александром Грибоедовым и заканчивая нападениями на посольства США в 1979 году и Великобритании - в 2011-м. Американских дипломатов держали в плену многие месяцы. Такого себе не позволял никто, даже Гитлер, подчеркнул Алекс Векслер. После нападения на Советский Союз все советские дипломаты и даже сотрудники различных иностранных разведывательных резидентур были собраны по всей Германии и через Турцию и Болгарию отправлены в СССР.

Израильский эксперт подчеркнул, что Иран известен своими террористическими актами, совершаемыми против дипмиссий и организаций государств, которых он считает недругами, также на территориях других стран. В частности, Тегеран имел отношение к теракту у Аргентинского еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек, свыше 300 получили ранения.

"Азербайджан долго старался не педалировать проделки своего южного соседа. И правильно, потому что нужно быть осторожными. Но пришел момент, когда пора начинать говорить об этом открыто. Я надеюсь, что азербайджанская сторона готовилась к подобному развитию событий. Возможно, консультировалась в каких-тио вопросах и с Израилем. В любом случае, вы не одиноки. У Азербайджана крепкий союз с Турцией. Израиль тоже всегда готов оказать поддержку Баку, так же, как ваша страна всегда оказывает помощь и поддержку Израилю. Вы были очень аккуратными в своих действиях и, как я уже отметил, не педалировали события. Потому, собственно, на протяжении тридцати лет страна и не открывала свое посольство в Израиле, несмотря на такое серьезное присутствие выходцев из Азербайджана в нашей стране. Сейчас, наконец, принято решение об открытии дипмиссии. Это решение только улучшит наши отношения, хотя, честно говоря, даже не знаю, как еще их можно улучшить, учитывая, насколько они обширны, глубоки и всесторонне многократно проверены. Присутствуют взаимные интересы, которые, думаю, в ближайшее время будут только усиливаться и укрепляться", - сказал военно-политический обозреватель.

Говоря о "красных линиях" Азербайджана, он заметил, что хотя и родился в Баку, 49 лет не живет в республике, поэтому ему трудно судить об этом. Тем не менее, атаку на посольство в Тегеране, по мнению Векслера, можно назвать "красной линией" для Азербайджана, потому что это был террористический акт, и не исключено, что планировалось убийство не одного человека, а большего числа сотрудников дипмиссии.

"На мой взгляд, Баку должен сделать соответствующие выводы и оценить действия южного соседа, который никогда, по большому счету, и не был вашим другом, несмотря на то, что вы поддерживали и поддерживаете с ним дипотношения. Имея таких противников, Азербайджану нужно усиливать систему безопасности своих дипмиссий не только в Тегеране. Как это многие годы приходится делать Израилю. В этом плане Израиль может оказать Азербайджану действенную помощь. Наш опыт, накопленный в вопросе обеспечения безопасности еврейских учреждений и диппредставительств во всем мире, наш опыт охраны госучреждений, аэропортов изучается повсюду", - сказал Алекс Векслер.

Лейла Таривердиева