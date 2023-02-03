https://news.day.az/politics/1534590.html Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой - ФОТО
3 февраля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром торговли и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в страну для участия во встрече в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, в том числе региональная ситуация.
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