Карабах - невероятно красивый регион.

Об этом сказал корреспонденту Trend путешественник из Англии Дезз Вайтс, передает Day.Az.

"Это мой первый визит не только в Карабах, но и в Азербайджан в целом. Это невероятно красивый регион. Мы уже успели ознакомиться с новым аэропортом в городе Физули. Должен сказать, что это весьма современная инфраструктура. Также хочется отметить качество дорог, по которым мы сюда ехали", - сказал он.

Вайтс подчеркнул, что на мирной акции протеста вблизи города Шуша, с которой приехали ознакомиться туристы, им рассказали о минной угрозе на освобожденных территориях.

Путешественник отметил, что особенно полюбил азербайджанский народ за его теплоту и гостеприимство.

Напомним, что 4 февраля этого года состоялась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе трехдневной поездки путешественники ознакомятся с восстановительными работами на освобожденных территориях, с природной красотой Карабахского региона, а также увидят своими глазами акты вандализма, совершенные армянами в период оккупации.