Друг познается в беде: доказательство величия Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Братская Турция пережила поистине трагическую ночь, столкнувшись с ужасным и разрушительным бедствием. В результате мощного землетрясения в Турции погибли более тысячи людей, несколько тысяч ранены. Землетрясение произошло в городе Кахраманмараш, толчки также ощущались в городах Килис, Диярбакыр, Адана, Османие, Газиантеп, Шанлыурфа, Адияман, Малатья и Хатай.

Трагизм ситуации еще и в том, что землетрясение произошло в 04.17 по местному времени. То есть, в тот самый момент, когда люди спали. Увы, для очень многих из наших турецких братьев и сестер это был последний сон в их жизни. Отцы и матери потеряли детей, дети потеряли родителей. Кроме того, 78 повторных подземных толчков зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш.

Все это говорит о том, что реальное и окончательное число погибших, раненых и пропавших без вести будет, к сожалению, расти. Но ведь очень много и тех, кто остался под завалами, кого еще можно спасти. Есть те, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Одним словом, сложилась ситуация, когда счет идет даже не на часы, а на минуты.

И что мы видим? Невероятно оперативную реакцию со стороны руководства Азербайджана. По поручению Президента нашей страны с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций, уже ранним утром были начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну спасательных сил оперативного реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 370 человек. Также оперативно был подготовлен второй самолет, который доставит на место происшествия палатки, постельное белье, медицинские принадлежности и другие предметы первой необходимости, и будет отправлен как можно скорее.

Не только МЧС, но и азербайджанская армия окажет помощь братскому турецкому народу. То есть, мы видим ярчайший пример реальных действий, а не слов сочувствия. Да, эти слова соболезнования также очень важны. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым из глав государств, кто позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Кроме того, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с землетрясением в Турции. "С чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа - наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции. #TürkiyəSəninləyik", - говорится в публикации.

При этом, главное и яркое отличие руководства Азербайджана от руководителей иных стран заключается в том, что нужные слова поддержки братскому народу сопровождаются уже предпринятыми конкретными шагами в деле помощи Турции. Это все очень отличается от позиции лидеров многих стран и международных организаций, которые пока ничем конкретным не помогли турецкому народу, сделав лишь дежурные заявления о готовности оказать такую помощь.

Тем и отличается настоящий друг от простого знакомого. Друг бросится тушить твой дом, рискуя жизнью и стараясь спасти тебя и твою семью. А знакомый, в лучшем случае, позвонит в службу пожарной безопасности или просто начнет через забор кричать о сочувствии твоему горю. Сократить масштабы которого можно только делами, а вовсе не словами.

Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз доказывал свою способность подставлять плечо братской Турции. В которой не раз заявляли, что помощь из нашей страны прибывала даже без озвучивания вопроса о том, нужна ли она. В которой помнят, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несколько лет назад, выступая в Праге на саммите, посвященном 5-летию "Восточного партнерства", осадил бывшего тогда президентом Армении Сержа Саргсяна.

"Сегодня, к сожалению, пользуясь случаем, президент Армении вновь нападает на Турцию. Это делать легко, потому что за этим столом нет представителей Турции. Но я здесь и могу сказать, почему закрыта граница между Турцией и Арменией", - заявил тогда глава нашего государства, он преподнес Саргсяну запоминающийся урок хороших манер, доказав способность отстаивать интересы братской страны так же, как он отстаивает интересы Азербайджана.

Это и есть доказательство величия Президента Азербайджана. Это то, благодаря чему он снискал величайшее уважение как в Турции, так и во всем тюркском мире. А ведь Азербайджан протягивал руку помощи всем, кто в этом нуждался. Так было и в отношении Грузии и Украины, когда они сталкивались с энергетическим кризисом. Так было и в период пандемии, когда Азербайджан оказал реальную помощь целому ряду государств.

Да, в мире уже давно поняли, что слово Президента Азербайджана Ильхама Алиева равнозначно официальному документу с его подписью. В мире подчеркивают блестящий стратегический талант главы нашего государства, который реализовывает проекты, приносящие пользу всей Евразии. И все же, на мой взгляд, наиболее яркой чертой характера Президента Азербайджана Ильхама Алиева является его умение быть настоящим, верным, чутким другом. Это крайне редкое в мире большой политики качество. Но тем ярче выделяется глава нашего государства на фоне всех остальных политических деятелей современности. О них забудут сразу, как они потеряют власть. О нем будут помнить всегда.