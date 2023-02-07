Новый проект по разминированию обеспечит безопасное возвращение вынужденных переселенцев
Новый проект по разминированию позволит трем тысячам вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли.
Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Нуно Кейрос в ходе мероприятия, посвященного запуску проекта "Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он также отметил, что в реализацию данного проекта были вложены средства Европейского Союза.
"Со своей стороны мы благодарим ЕС за помощь, и инвестиции в размере 4,25 миллиона евро, благодаря которым более 3000 человек смогут вернуться в свои родные края. Данный проект реализуется Программой развития ООН (ПРООН) а сотрудничестве с ANAMA и правительством Азербайджана", - добавил Кейрос.
Кроме того, он также сообщил, что в рамках проекта "Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев" будет также создана первая женская команда саперов.
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