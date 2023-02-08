Боль Турции - наша боль: пример братской помощи от Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

В частности, в социальных сетях распространяется фото снятого у станции метро "Низами" и средней школы №18 старого, ветхого автомобиля марки ВАЗ-2107, водитель которого везет на сборный пункт гуманитарную помощь для Турции. "Dünya boyda ürək", "Qardaşa köməyə tələsən insan", "Maşına baxma, ürəyə bax...", - пишут об этом снимке в соцсетях.

Да, братская Турция попала в беду. В результате самого мощного, начиная с 1939 года землетрясения, в турецких провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османия, Газиантеп, Шанлиурфа, Адиаман, Малатья и Хатай разрушены тысячи домов, погибли тысячи мирных жителей братской страны. А ведь есть еще тысячи и тысячи раненных, пропавших без вести, остающихся под завалами.

В этих условиях помощь не просто нужна и важна. Она обязательна. Потому, что таков характер отношений между нашими странами и народами. Потому, что мы уже видели, как поддерживали рядовые турки нашу страну все годы, что длилась оккупация азербайджанских земель со стороны Армении. Именно Турция, в отличие от Ирана, закрыла свои границы с государством-оккупантом, прервав с ним всяческие отношения.

Именно моральную помощь Турции мы ощущали на протяжении всей 44-дневной войны. Именно в Турции науке побеждать обучались наши офицеры. Заложенный общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым принцип развития отношений между Баку и Анкарой состоит в известной фразе "один народ-два государства".

И именно следуя этому принципу, не на словах а на деле, развиваются отношения между нашими странами и народами. Поэтому, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым, кто позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после ужасной новости о землетрясении в братском государстве.

А сегодня глава нашего государства посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в этой стране и оставил запись в траурной книге. "Это ужасное землетрясение глубоко потрясло нас, причинило каждому из нас большие моральные страдания. Мы разделяем горе наших братьев. Да ниспошлет Аллах скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Президент Азербайджана в в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

И это были слова, подкрепленные конкретными, оперативными шагами. Как известно, по поручению главы нашего государства в Турцию отправлено 7 самолетов и 1 автомобильный караван. Отправленный 8 февраля в 01:00 караван из 14 грузовых автомобилей доставит в Турцию личный состав из 29 человек, 4 полевые кухни, гуманитарную помощь и груз для обеспечения личного состава.

В целом, с момента трагедии и до сегодняшнего дня в зону бедствия было направлено 725 человек личного состава МЧС. Из них 34 - врачи, 7 - технические работники. "Они с нами в этот тяжелый день, как и мы были рядом с нашими братьями в Карабахской войне", заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после ознакомления с поисково-спасательными работами спасателей МЧС Азербайджана в районе землетрясения в Кахраманмараше.

Это правда. Азербайджан всегда был, есть и будет рядом с Турцией. Точно также, как и Турция всегда была, есть и будет рядом с Азербайджаном. В радости, в горе, в моменты грандиозных побед и опасных вызовов. Это пример поистине братских отношений между нашими странами и народами. И аналогов этому, пожалуй, нет нигде в мире.

И еще. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Турции устранить последствия землетрясений за год. "Наша цель - провести восстановительные операции в Кахраманмараше и ещё девяти провинциях в течение года", заявил он. Я убежден, что эта цель будет достигнута. В том числе и потому, что у Турции есть такой надежный друг и брат, как Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым, который доказал способность достигать самых, казалось бы, невероятных и недостижимых целей.