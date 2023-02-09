В Европе стали косо смотреть на Армению. Причем это касается не только Европы, но и Ирана, России, а также, судя по всему, США.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания во время обсуждения вопроса об избрании председателя постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям заявил депутат от оппозиционного блока "Армения" Артур Хачатрян.

По словам дашнака, отношения между Арменией и Россией никогда еще не были столь напряженными. Этого, как отметил парламентарий, не скрывают даже нынешние власти.

"Последнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова является тому ярким подтверждением. Не нужно создавать иллюзию, будто проблемы возникли с ОДКБ, а отношения с РФ столь же прекрасны и аппетитны, как шоколад "Вдохновение"", - сказал Хачатрян.

По его мнению, заявления Госдепартамента США о том, что коррупция в Армении препятствует инвестициям, также неслучайны.

Ухудшение отношений между странами и Арменией вызвано рядом факторов, таких как политические разногласия, региональные вопросы, экономические интересы и т.д.

Например, в некоторых случаях международные страны могут осуждать политику Армении в отношении некоторых вопросов, таких как вопросы, связанные с человеческими правами и свободой СМИ.

Также есть проблема наличия нерешенных экономических дел, таких как задолженность или претензии в отношении инвестиций.

Важно отметить, что ухудшение отношений международных стран с Арменией может иметь серьезные последствия для ее и без того гиблой экономики, политической стабильности, которой в стране нет более двух лет, и безопасности. Поэтому важно принимать меры для улучшения отношений и решения путем диалога и переговоров, что Ереван просто не умеет или не хочет делать. Задержка подписания мирного договора с Азербайджаном является тому доказательством.