Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве иностранных дел, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные темы, стоящие на повестке дня в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.