Ереван злоупотребляет присутствием миссии ЕС

МИД Азербайджана распространил информацию о военной провокации Армении на границе с Азербайджаном, в результате которой был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

"Согласно информации, предоставленной Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики, 20 марта один из наших военнослужащих был ранен в результате обстрела подразделениями ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, по позициям пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенным на высоте Агбашюрд Зангиланского района.

Мы решительно осуждаем очередную военную провокацию со стороны Армении и требуем, чтобы Армения отказалась от своей все более агрессивной риторики и прекратила такие шаги, которые усиливают напряженность в регионе.



Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять местом расположения гражданской наблюдательной миссии Евросоюза с целью нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций.



Необходимо, чтобы существование указанной миссии в Армении не стало предлогом для отказа Армении от выполнения взятых на себя обязательств.



Политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за провокации против миротворческих мер, осуществляемых Азербайджаном в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.