МИД РФ о второй встрече в формате "3+3"

МИД РФ работает над созывом второй встречи в формате "3+3".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Москве главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату, но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении.

Напомним, что 10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.