https://news.day.az/politics/1549230.html Армяне, совершившие геноцид в селе Баганис Айрым, объявлены в международный розыск
Армяне, совершившие геноцид в селе Баганис Айрым, объявлены в международный розыск
18 преступников, причастность которых в совершении геноцида в селе Баганис Айрым Газахского района было доказано, объявлены в международный розыск.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.
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