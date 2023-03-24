Армяне, совершившие геноцид в селе Баганис Айрым, объявлены в международный розыск

18 преступников, причастность которых в совершении геноцида в селе Баганис Айрым Газахского района было доказано, объявлены в международный розыск.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.

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