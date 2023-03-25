Автор: Мехти Ахмедзаде

Главарь сепаратистов, военный преступник Араик Арутюнян, похоже, пытается спровоцировать новую эскалацию на фоне мирных процессов и инициатив, предлагаемых Азербайджаном для Армении и армянского меньшинства в Карабахском экономическом районе.

Как пишут армянские СМИ, Арутюнян несколько дней назад вернулся из Москвы в Ханкенди, где собрал свое ближайшее окружение, состоящее из таких же преступников как и он сам, и заявил, что нужно готовится к длительному и жесткому противостоянию: "отвечать выстрелом на выстрел, восстановить нормальную жизнь, задействовать альтернативную дорогу и вооружаться от мала до велика".

Также он отверг реинтеграцию карабахских армян в азербайджанское общество, мол "это исключено".

Чем не анонс новой провокации против Азербайджана? Очевидно, что Араик намеревается разжечь очередной очаг агрессии и делает на это ставку. В принципе этим и объясняются факты поставок оружия и переброски боевиков в зону временной ответственности российских миротворцев по альтернативной Лачинскому коридору дороге. Фактически армян готовят к самоубийству под соусом реваншизма.

Похоже, что итоги Второй Карабахской войны ничему не научили. Сепаратисты вновь будут надеяться на помощь извне, "старших братьев" и т.д., но это им не поможет. Все кончится для Араика и его бандитов также, как и 3 года назад. Правда, в этот раз не нужно будет 44 дня. Любая провокация будет подавлена максимально быстро. Арутюнян до сих пор не понимает новых реалий.

Кроме того, "восстановить нормальную жизнь", можно лишь путем реинтеграции. Пусть Араик не забывает, что этнические армяне, поселившиеся в Ханкенди и прилегающих территориях, являются гражданами Азербайджана. Азербайджанское государство является гарантом их прав, социального обеспечения и условий жизни. Нет никакого другого выхода. Армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана должны либо жить по законам нашего государства, а те, кто этого не признает, должны покинуть наши территории. Таким террористам, как Араик, вообще нет места на нашей земле. Руки Арутюняна обагрены кровью тысяч невинных азербайджанцев. Он будет арестован и наказан в самой жесткой форме или ликвидирован, если развяжет еще один конфликт. Пусть он в этом не сомневается.