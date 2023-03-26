https://news.day.az/politics/1549717.html Проект "Кольцо солидарности" - новый способ адаптации азербайджанских ресурсов к европейским рынкам - посол Гусейн Гусейнов
Проект "Кольцо солидарности" - новый способ адаптации азербайджанских ресурсов к европейским рынкам - посол Гусейн Гусейнов
Расширение потенциала Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров - отличный шаг.
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.
По словам посла, экспорт азербайджанского газа по TAP в Европу в 2022 году составил 11,4 млрд кубометров.
"Расширение потенциала TAP до 20 млрд кубометров - отличный шаг и реализуемый по инициативе Болгарии проект "Кольцо солидарности" (Solidarity Ring) может стать способом использования новых тенденций, адаптации азербайджанских ресурсов к новым европейским рынкам", - добавил он.
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