Проект "Кольцо солидарности" - новый способ адаптации азербайджанских ресурсов к европейским рынкам

Расширение потенциала Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров - отличный шаг.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

По словам посла, экспорт азербайджанского газа по TAP в Европу в 2022 году составил 11,4 млрд кубометров.

"Расширение потенциала TAP до 20 млрд кубометров - отличный шаг и реализуемый по инициативе Болгарии проект "Кольцо солидарности" (Solidarity Ring) может стать способом использования новых тенденций, адаптации азербайджанских ресурсов к новым европейским рынкам", - добавил он.