Администрация Президента Азербайджана обратилась к представителям армянской общественности Карабаха

Администрация Президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе, передает Day.Az.