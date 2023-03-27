https://news.day.az/politics/1549848.html Администрация Президента Азербайджана обратилась к представителям армянской общественности Карабаха
Администрация Президента Азербайджана обратилась к представителям армянской общественности Карабаха
Администрация Президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе, передает Day.Az.
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