Армянский прихвостень Карнаухов оскандалился в прямом эфире

Ведущий "Соловьев Live", армянский прихвостень Сергей Карнаухов оскандалился в прямом эфире.

Как сообщает Day.Az, во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко Карнаухов сделал скриншот с экрана. При этом его впечатлил вовсе не глава соседнего государства, а зрительница в зале. Внешний вид девушки (в особенности вырез на платье) так понравился Карнаухову, что он, недолго думая, сохранил снимок экрана. Действия ведущего увидели и подняли на смех зрители программы. В результате отрывок из эфира завирусился.

После того, как Карнаухов понял, что его поступок попал в эфир, он попытался оправдаться. Мол, "девушка его настолько впечатлила, что он потерял голову". Об этом он написал в своём Телеграм-канале, но потом признался, что пошутил. О том, почему он на самом деле "заскринил" девушку, ведущий не говорит.