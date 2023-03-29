Посол Великобритании осудил теракт против Фазиля Мустафы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с терактом, совершенном против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.

Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Несколько месяцев назад у меня была возможность познакомиться с Фазилем Мустафой. Меня очень огорчило известие о вооруженном нападении на него вчера вечером. Решительно осуждаю этот инцидент, желаю ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.