https://news.day.az/politics/1550479.html Посол Великобритании осудил теракт против Фазиля Мустафы
Посол Великобритании осудил теракт против Фазиля Мустафы
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с терактом, совершенном против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.
Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в своем аккаунте в Twitter.
"Несколько месяцев назад у меня была возможность познакомиться с Фазилем Мустафой. Меня очень огорчило известие о вооруженном нападении на него вчера вечером. Решительно осуждаю этот инцидент, желаю ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.
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