Будущие поколения азербайджанцев будут безмерно благодарны Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Ay Laçın, can Laçın,

Mən sənə qurban Laçın...

Припев этой народной песни про наш родной Лачин известен каждому азербайджанцу. Долгих 28 лет каждый азербайджанец, в том числе и миллионы проживающих за пределами своей исторической Родины наших соотечественников, пели эту песню со слезами на глазах, рассматривая фото этого райского уголка земли. Это были непередаваемо тяжелые ощущения. И, конечно же, больше всех страдали сами лачинцы. В их глазах была непередаваемая тоска.

Да, 28 лет - большой срок. Увы, немало лачинцев моего и более старшего поколения не увидели исторический момент его освобождения. А те, кто в раннем детстве вынужден был покинуть Лачин в результате оккупации со стороны армянских захватчиков, уже сами создали семьи, у них появились дети. Выросло поколение лачинцев, которые не видели родного города никогда. Но эта трагическая страница в новейшей истории азербайджанского народа перевернута навсегда.

Произошло это благодаря Личности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и доблести Азербайджанской армии. Время дает справедливую оценку каждому из нас. Но совершенно очевидно и бесспорно, что Ильхам Алиев навсегда вошел в историю азербайджанского народа, азербайджанского государства. Вошел как блестящий стратег и тактик большой политической игры, по итогам которой удалось нейтрализовать противодействие не только Армении и мирового армянства, но и целого ряда ведущих мировых и региональных держав, мечтавших не допустить освобождения Лачина.

Поэтому победа в 44-дневной войне уникальна. Она была невероятно тонко, грамотно, смело и мужественно выиграна Азербайджанской армией благодаря полководческому гению Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, лично разрабатывавшего важнейшие военные операции. А еще она была очень мудро подготовлена с точки зрения времени реализации поставленных планов. Экономически выдержать войну - удел очень мощных, стабильных, развитых государств.

Мы на других примерах видим, сколь опасно и даже пагубно погружение в длительные войны. Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым, продемонстрировал искусство побеждать. И это было очередным доказательством аксиомы - Президент Ильхам Алиев точно знает, что, когда и как нужно делать. Это очень важное качество для политика. Именно оно превращает его в политического деятеля мирового масштаба. Обладание этим качеством помогает преодолевать любые преграды. Вот и сейчас видим козни со стороны руководителей ряда стран, давно сбросивших с себя маски, давно открыто игнорирующих принципы справедливости в отношении Азербайджана. Они твердо встали на путь поддержки Армении, которая совершила просто немыслимое число преступлений в отношении Азербайджана, нашего народа, нашей культуры. Но все эти потуги совершенно бесполезны. Потому, что на стороне Азербайджана историческая справедливость, международное право, мощь нашей экономики и армии, героизм нашего народа, поддержка многочисленных друзей, союзников нашего государства.

Все это появилось не в один день. Достигнутый ныне результат - итог долгой, начиная с 2003 года, четко продуманной и прекрасно реализованной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он с первого дня своего прихода к власти, посвятил все свои усилия достижению главной, исторической цели - возвращению оккупированных Арменией земель. И он с этой миссией справился.

Именно поэтому к главе нашего государства с невероятным уважением относятся во всем мире. Он везде в центре внимания, начиная от многочисленных и всегда успешных официальных визитов в самые разные страны мира и заканчивая участием в международных форумах самого высокого уровня. Президент Азербайджана завоевал почет и почтение тем, что всегда доказывал способность достигать любых поставленных целей. Он доказал, что его слово равно его официальной подписи - это невероятно редкое качество в мире большой политики.

Поэтому, огромен интерес к Азербайджану у зарубежных инвесторов. Поэтому же мы сейчас наблюдаем, сколь стремительно восстанавливаются освобожденные территории страны. Буквально день ото дня расцветает, преображается великая Шуша. Из руин восстает превращенный армянскими оккупантами и варварами в "кавказскую Хиросиму" город Агдам. Шокирующими все мировое сообщество темпами идет возрождение всего Карабаха.

Особняком в котором всегда стоял, стоит и будет стоять Лачин. В этом и в следующем году в Лачинский район планируется переселить около 10.000 человек. Там строится международный аэропорт. "Лачин станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе", - заявил глава нашего государства. И ни у кого нет сомнений в том, что эта великая цель будет достигнута. Точно также нет никаких сомнений в том, что весь освобожденный Карабах будет превращен в райский уголок земли. За что многие будущие поколения азербайджанцев будут безмерно благодарны Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву не меньше, чем те лачинцы, которые возвращаются на землю предков, вдыхая полной грудью самый чистый и исцеляющий воздух - воздух Родины.