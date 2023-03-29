https://news.day.az/politics/1550552.html Азербайджан является стратегическим партнером Израиля - Эли Коэн
Азербайджан является стратегическим партнером Израиля - Эли Коэн
Азербайджан является стратегическим партнером Израиля.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Посол Азербайджана несколько дней назад вручил верительные грамоты Президенту Ицхаку Герцогу и уже официально приступил к работе. Азербайджан является стратегическим партнером Израиля. Мы сотрудничаем по самым широким аспектам в различных областях", - сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре