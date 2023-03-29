Азербайджан является стратегическим партнером Израиля.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Посол Азербайджана несколько дней назад вручил верительные грамоты Президенту Ицхаку Герцогу и уже официально приступил к работе. Азербайджан является стратегическим партнером Израиля. Мы сотрудничаем по самым широким аспектам в различных областях", - сказал он.

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