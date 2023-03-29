29 марта 2023 года в рамках официального визита в Израиль министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил мемориальный комплекс "Яд Вашем", возведенный в память о жертвах Холокоста.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, министр возложил венок к памятнику жертвам Холокоста,

Джейхун Байрамов ознакомился с действующим с 1953 года мемориальным комплексом, а также с музеем, где выставлены фотографии и документы о Холокосте, учебным центром мемориала, оставил запись в Книге памяти. Руководитель комплекса Дани Даян проинформировал членов азербайджанской делегации о мемориальном комплексе.