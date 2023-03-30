Ален Симонян прикинулся дурачком в Германии

Автор: Мехти Ахмедзаде

Делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном, находящимся с рабочим визитом в ФРГ, провела обсуждения с руководством Фонда Фридриха Науманна, с приглашенными депутатами, общественно-политическими деятелями.

Сломавший недавно руку Ален, видимо, пострадал не только физически, но и психологически, ибо нес на этих встречах абсолютную чушь, пытаясь в привычной для Еревана манере обвинить Азербайджан во всех проблемах армянства.

Как сообщают армянские СМИ, он рассказал собеседникам о наличии деструктивных процессов вокруг Армении и армян Карабаха. Впрочем, деструктивные процессы на самом деле есть, но они не такие, как их представляет ударившийся (видимо, и головой) Симонян.

По его утверждениям, Азербайджан "перекрыл" Лачинский коридор, вследствие чего "120 тысяч" жителей якобы оказались в "блокаде". Эта сказка разоблачалась чуть ли не миллион раз, причем самими же армянами - они, напомним, публикуют постоянно в социальных сетях, в частности в Instagram, публикции пиршеств и беззаботной жизни. Во-вторых, по этой дороге постоянно проезжают десятки автомобилей с гумпомощью и проводольствием. Плюс в последнее время армяне нашли обходные Лачинскому коридору, по которым также завозятся необходимые для жизни грузы. Но тут есть одно большое НО - Армения через эти грунтовые дороги завозит в зону временной ответственности РМК боеприпасы, оружие и переправляет солдат, что действительно является деструктивным процессом. Так что вся вина лежит на военно-политическом руководстве Армении, ведь Азербайджан в это время предлагает подписать мирный договор и обсудить процесс реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество. На полных правах, заметим! Но Еревану и сепаратистской верхушке это невыгодно. Как и в случае с Мадридскими принципами, они собираются тянуть и торпедировать любые конструктивные позиции, мысли и предложения.

Не забыл Ален глагольствовать о неких "этнических чистках", "диверсиях". Причем все факты указывают на то, что совершалось это все непосредственно Арменией. Как 30 лет назад, так и сейчас. Во время Первой Карабахской войны в результате военных преступлений Еревана более миллиона азербайджанцев стали беженцами, многих жестоко убили, включая женщин, детей и стариков. А после Второй Карабахской армянские боевики продолжили свой террор, устанавливая мины и совершая диверсии.

Об этом всем в Германии знают, и, думаем, вряд ли поверили сказкам Симоняна, особенно учитывая, как недавно с сайта канцлера Олафа Шольца были удалены его слова о Карабахе.

В общем не удалось Симоняну прикинуться дурачком. Тем не менее, руководитель международного отдела Фонда Рене Клаф в приветственном слове отметил работу с Арменией и удовлетворительные итоги в достижении, внимание, демократии. Ален же в своем выступлении особо выделил "сохранение демократических ценностей и необходимые шаги по правам и свободам человека", подчеркнув, что "Армения, являясь носителем демократических ценностей, считает свободу и ответственность залогом открытого и демократического общества".

"Частицей демократического общества являемся также мы, парламентарии, - носители свободного слова. В современном мире парламентская дипломатия - неотъемлемая часть внешней политики. Велика ее роль и в развитии межгосударственных отношений", - отметил он, добавив, что Ереван поддерживает принятые Фондом ценности - личную свободу, свободу выбора, экономическую свободу и верховенство права.

Какая свобода? Какая демократия? В Армении такие понятия чужды. Международные организации или отдельные личности необъективно и в корне неправильно оценивают ситуацию в этой стране. Не замечается, что неспокойная ситуация с акциями протеста в Ереване продолжается по сей день, причем с ежедневным нарушением прав человека. В частности, это незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов власти.

Руководству Фонда Фридриха Науманна стоило бы припомнить, как после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху тысячи человек в Армении вышли на улицы, взяв штурмом здание парламента в Ереване. Многочисленные акции протеста продолжались до мая 2021-го года, главным требованием которых была отставка премьер-министра Никола Пашиняна. За этот период было зарегистрировано более 580 случаев ареста с применением грубой силы со стороны полиции. Силовики, пытавшиеся подавить волну протестов, подвергли физическому насилию и оскорблениям как демонстрантов, так и представителей СМИ. 13 ноября 2020-го года под мостом было найдено тело Гарника Петросяна 1993 г.р. - одного из протестующих, который ранее ворвался в здание парламента. Петросяна нашли метрвым после полицейского допроса. Об этом всем подробно рассказывается в отчете мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.

В протестном движении приняли участие представители различных сил внутренней оппозиции, а также родственники погибших и раненых во время Второй Карабахской войны армянских солдат. Демонстрации продолжались до июня в Ереване и других городах с требованием отставки правительства. И в этот раз полиция задержала десятки протестующих, которые прошли маршем и перекрыли дороги в столице Армении. По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года, было задержано более 2100 человек. Пострадавшие, в числе которых были и представители СМИ, описывали обращение со стороны полиции, как "жестокое". К примеру, во время митингов на улице Прошяна полиция открыла огонь, применила светошумовые гранаты против протестующих, ранив десятки людей.

1 мая 2022 года тысячи демонстрантов вышли на улицы, устроив акции гражданского неповиновения и шествия. Армяне перекрывали основные магистрали и проводили сидячие забостовки с требованием отставки премьера. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 человек, многих из которых обвинили в "отказе подчиниться официальным приказам". 3 мая было задержано еще как минимум 70 демонстрантов. В протестах, которые продолжались до середины месяца, применялась сила в отношении политических и общественных деятелей, в том числе и оппозиции. Были арестованы Ишхан Сагателян, Тадевос Аветисян, а Гегама Манукяна силовики вовсе похитили.

И на все это Запад откровенно и нестыдясь закрывает глаза по сей день, называя Армению демократическим государством. Абсурдно, честное слово.

В общем, немцам стоило бы изучить подробнее новейшую историю, прежде чем делать такие выводы. Ну, а Ален...Ален просто пополнил свой репертуар очередным позорным визитом. Юрист по диплому, бывший временный глава государства, а ныне "респектабельный" спикер Симонян так и не сумел постичь основ международного права, которые требуют от граждан иностранных государств невмешательства во внутренние дела соседних стран и признания международно признанных границ. Как видим, доказать лживость заявлений и выводов спикера армянского парламента несложно.