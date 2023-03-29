https://news.day.az/politics/1550732.html В Тель-Авиве состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана
В Тель-Авиве состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана
В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в церемонии принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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