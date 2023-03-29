В Тель-Авиве состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана

В израильском городе Тель-Авив состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в церемонии принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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