Будет учреждена юбилейная медаль «100-летие Гейдара Алиева»

Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, для учреждения юбилейной медали Азербайджанской Республики.

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