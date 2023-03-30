https://news.day.az/politics/1550911.html Будет учреждена юбилейная медаль «100-летие Гейдара Алиева»
Будет учреждена юбилейная медаль «100-летие Гейдара Алиева»
Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, для учреждения юбилейной медали Азербайджанской Республики.
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