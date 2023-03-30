25 мая в Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт. На вечере классической музыки прозвучат произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Как сообщает в четверг Day.Az, на концерте выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова, лауреата местных и международных конкурсов Мустафы Мехмандарова, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Юсиф Эйвазов (тенор), а также итальянский оперный исполнитель Амброджо Маэстри (баритон).

Билеты можно приобрести в кассе Центра, на сайте iTicket.az и в торговых точках.