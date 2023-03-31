Шокирующая наглость и ее причины: почему Иран ставит на войну с Азербайджаном?

Автор: Акпер Гасанов

МИД Ирана потребовал объяснений от властей Азербайджана. Одно только это предложение заставляет мои кулаки сжиматься. Потому, что это я, будучи гражданином Азербайджана, имею право высказывать свое мнение о тех или иных действиях руководства республики. То же самое касается и всех граждан нашего государства. И никто со стороны не имеет никакого права что-то требовать от властей Азербайджана, кроме нас.

Мы выдали Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву кредит доверия на последних выборах главы государства. Мы, а не МИД Ирана. Глава внешнеполитического ведомства соседней страны вообще должен сидеть и помалкивать. Потому, что такое количество доказанных случаев его примитивной лжи уже было обнародовано, что одно их перечисление займет слишком много времени, чтобы погружаться в данный вопрос.

Лишь напомню, что именно иранское внешнеполитическое ведомство до сих пор отрицает поставки беспилотников "Шахед" российской армии. Как человек, живущий в Украине и своими глазами видевший эти беспилотники, уже сбитые, могу заявить о том, что ничего, кроме презрения к Ирану за его наглую ложь не испытываю. Это государство, просто построенное на тотальной лжи, у власти в котором находятся те, кто видит в правде угрозу для себя.

Весь мир видит, сколь жесточайшим образом режим мулл подавляет протесты в Иране, сколь легко и просто он убивает, бросает в тюрьмы тех, кто устал жить с удавкой запретов на шее. Диктатура муллократии сравнима с диктатурой режима Пол Пота в Камбодже. Да, за годы правления лидера движения Красных кхмеров погибло, по разным оценкам, от 1 до 3 миллионов человек. В Иране в результате правления муллократического режима погибло меньше, но суть деятельности диктатур одинакова - они оба антинародные и кровавые.

И проживающие в Иране азербайджанцы ощущают это больше всех. Они лишены элементарных прав, включая право на получение образования на родном языке. Это то, чем обеспечены, кстати, армяне Ирана. При этом, несмотря на совершенно очевидные факты ущемления прав азербайджанцев в Иране, политики из этой страны периодически появляются с заявлениями о том, что для властей Ирана азербайджанцы очень дороги.

Это всего лишь пример примитивной лжи. Правда же состоит в том, что Иран проигнорировал исламскую солидарность, не закрыл границы с Арменией, как то сделала Турция в ходе и после Первой Карабахской войны. Наоборот, из Ирана на оккупированные территории Азербайджана шли караваны, чтобы поучаствовать в варварском грабеже наших земель. Это такое же клеймо на репутации правящего в Иране режима, как лилия на плече миледи Винтер. Оно никогда не сотрется.

Совершенно очевидно, что для режима мулл усиление Азербайджана, политическое, экономическое и военное - страшный сон. Ведь в Иране практически ежедневно обеспечиваются деньги. При обмене 100 долларов на местную валюту впору брать большую сетку. Покупательская способность населения, уровень жизни в Иране - позорно низкие. А все потому, что режим мулл тратит доходы государства на поддержку терроризма во всем мире.

И вот эти персонажи, которым впору безостановочно каяться за все совершенное, имеют наглость требовать объяснений от Азербайджана! Абсурд? Нет, аморализм. Азербайджан сам вправе решать, как, когда и в какой форме ему развивать отношения. В том числе и с Израилем. Официальный Баку неоднократно заявлял, что его отношения с кем-либо не направлены против Ирана. Но режим мулл сам придумал "проблему" и сам с ней "борется".

Эта "борьба" пролегает через террористический акт в отношении посольства Азербайджана в Иране. Причем, до сих пор не названы заказчики этого преступления. Иранская сторона делает вид, что "ищет" их. Но правящий в Иране режим, на уровне духовного лидера этой страны или президента, не удосужился до сих пор принести извинения Азербайджану. Зато, угрозы в адрес нашей страны с того берега Араза доносятся регулярно.

Звучат они из уст военачальников разного пошиба, политиков, СМИ. Это путь вражды. Осознанной, продуманной, имеющей четкое объяснение. Не способный обеспечить нормальный уровень жизни своим согражданам режим мулл свое спасение видит в создании "внешнего врага", в культивировании примитивной лжи. Светский, победивший в 44-дневной войне, пользующийся заслуженным авторитетом в мире Азербайджан - бельмо на глазу режима мулл в Иране.

Отсюда и попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране через финансирование иранской агентуры. Отсюда и попытки завалить Азербайджан наркотиками. Отсюда и поддержка Ираном реваншистских устремлений Армении. Отсюда же и наглая попытка совать свой нос в дела нашего государства, в развитие отношений Азербайджана с той или иной страной мира.

Совершенно очевидно, что режим мулл сделал ставку на войну с Азербайджаном. Она уже идет. Пока информационная и политическая. Но Азербайджан готов к любому развитию событий. Готов и уверен в победе. Потому, что правда на нашей стороне. Правда, мощь государства и поддержка настоящих друзей Азербайджана. Одним из которых мог бы стать, но не стал Иран.