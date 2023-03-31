https://news.day.az/politics/1551407.html Сахиба Гафарова посетила в штаб-квартире ООН уголок памяти погибших в землетрясении в Турции - ФОТО
Сахиба Гафарова посетила в штаб-квартире ООН уголок памяти погибших в землетрясении в Турции - ФОТО
30 марта первая леди Турции Эмине Эрдоган, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш и другие официальные лица посетили созданный в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уголок памяти жертв землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля.
Как сообщили Trend в пятницу в Милли Меджлисе, они почтили память погибших в землетрясении, ознакомились с созданной здесь выставкой.
В завершение была сделана запись в книге памяти.
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