Сахиба Гафарова посетила в штаб-квартире ООН уголок памяти погибших в землетрясении в Турции

30 марта первая леди Турции Эмине Эрдоган, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш и другие официальные лица посетили созданный в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уголок памяти жертв землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля.

Как сообщили Trend в пятницу в Милли Меджлисе, они почтили память погибших в землетрясении, ознакомились с созданной здесь выставкой.

В завершение была сделана запись в книге памяти.