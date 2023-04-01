Растущий авторитет ОТГ и новые перспективы сотрудничества между Востоком и Западом

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

3-я встреча министров энергетики государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште ознаменовала продолжение преобразования ОТГ в важную региональную организацию. Несмотря на общее тюркское культурное наследие стран, каждое государство в организации имеет уникальный набор возможностей и проблем, с которыми они сталкиваются. Ведь стоящие перед ними вопросы диктуются региональной динамикой, которая в каждом конкретном случае весьма специфична.

Несмотря на этот комплекс проблем и вызовов, ОТГ стал маяком, объединившим стран-участниц под знаменем их общего тюркского наследия. Первоначально большинство рассматривало организацию как культурный форум. Однако со временем стало очевидно, что Организация тюркских государств предлагает гораздо больше, чем просто форум по культурным вопросам.

Прекрасным примером вышеупомянутого аргумента является 3-я встреча министров энергетики и возможности, которые она открывает для участников, наблюдателей, других региональных государств и экономических блоков. Преимущества, которые предлагает Организация, многочисленны, и при разумном использовании ОТГ может стать важной частью региональной системы международных отношений.

Платформа с широким разнообразием представленных стран

Разнообразие государств-членов и стран-наблюдателей является одной из ключевых сильных сторон ОТГ. Присутствие Турции, Венгрии, Азербайджана и государств Центральной Азии дает уникальную возможность для обсуждения в многостороннем формате. Кроме того, их совместные обсуждения в организации с небольшим количеством государств облегчают достижение консенсуса по интересующим вопросам по сравнению с другими региональными организациями.

Организация тюркских государств предлагает интересную среду государствами и экономическими блоками для общения друг с другом. В частности, ОТГ может служить мостом между тюркскими государствами и Европейским союзом. Тюркские государства может заинтересовать возможность найти точки соприкосновения для многостороннего сотрудничества со своими европейскими партнерами, которые дополнят двусторонние отношения между ЕС и каждым членом ОТГ. Кроме того, такое сотрудничество придаст уникальную динамику различным областям сотрудничества между странами членами Организации тюркских государств и ЕС.

С точки зрения ЕС, потенциальное сотрудничество с Организацией принесет ряд весьма конкретных преимуществ. Во-первых, ЕС будет очень легко строить отношения с ОТГ из-за присутствия Венгрии. Это сгладит возможные шероховатости диалога между сторонами.

Системный подход к сотрудничеству

Второе преимущество имеет решающее значение, поскольку оно соответствует долгосрочным стратегическим интересам и видению ЕС. ОТГ объединяет несколько важных стран-экспортеров нефти и газа, таких как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, в дополнение к Турции, являющейся важной страной в сфере транзита нефти и газа. Картину завершает присутствие Венгрии, которая начала работу над расширением газового сотрудничества с Азербайджаном. Кроме того, страны-экспортеры углеводородов ОТГ также начали переход к статусу экспортеров энергоносителей, что откроет дополнительные возможности для сотрудничества в будущем.

Следовательно, OTГ предлагает системный подход к транзиту нефти, газа и энергии. Эта система, несмотря на то, что она все еще находится в стадии разработки, предлагает надежное решение существующей проблемы энергетической безопасности ЕС. В этом контексте возможности, которые Организация предоставляет ЕС, могут быть очень привлекательными, если ЕС захочет вступить в диалог с OTГ.

Аналогичный подход может быть использован в отношении транспортного сотрудничества. В настоящее время использование торгового пути через Россию невозможно из-за санкций, наложенных на Москву. Торговый путь через Иран недоступен по той же причине. В этих условиях единственным возможным способом связать страны Запада и Востока является Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор. На сегодняшний день это единственный маршрут в обход Ирана и России, позволяющий осуществлять торговые операции между Европой и Азией.

Доступ к этому маршруту лежит через Турцию, Азербайджан и Казахстан - три страны, которые служат воротами для использования потенциала мировой торговли. Возможность развивать отношения с OТГ может предложить ЕС в целом, и его государствам-членам в отдельности, очень выгодное партнерство, которое положительно повлияет на экономики всех вовлеченных стран.

В целом ЕС может счесть сотрудничество с ОТГ весьма полезным в двух вышеупомянутых стратегических областях. В настоящее время тюркские государства предлагают надежные решения критически важных проблем, которые ЕС стремится устранить. Установление тесных отношений с Организацией может значительно улучшить имидж Союза в тюркских странах.

ОТГ как потенциальная модель региональной интеграции

Траектория развития ОТГ свидетельствует о том, что лица, принимающие решения, превратили ее из культурной организации во всеобъемлющий орган, предлагающий платформу для диалога по стратегически важным вопросам. По мере того как Организация трансформировалась в свое нынешнее состояние, стало ясно, что одним из этих вопросов является энергетика в связи с вызовами, продиктованными геополитическими изменениями.

Несмотря на растущее значение ОТГ, существует значительный потенциал для дальнейших улучшений. Возможно, делать такой смелый прогноз несколько рано, однако все более вероятно, что, по крайней мере, в некоторых странах Организации произойдет повышение уровня интеграции. Это было бы необходимо для упорядочения их совместных операций в рамках проектов, в которых они участвуют. Например, Азербайджан и Казахстан получили бы огромную выгоду от гармонизации существующих таможенных процедур, так как это привело бы к сокращению времени, в течение которого товары находятся в пути через Средний коридор. Это один из примеров возможностей, которые ОТГ предлагает своим государствам-членам. Потенциальное более тесное сотрудничество между национальными учреждениями может привести к еще более высокому уровню интеграции между странами, что, следовательно, пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам.

Возможности для более тесной интеграции появятся в процессе реализации крупных проектов, но уже сейчас потенциал просматривается. Это было бы очень желанным событием для всех вовлеченных государств, потому что в нынешнем политическом климате существует ограниченное количество региональных организаций, участники которых являются равноправными.

Трансформация ОТГ является интересным событием для участников организации и других политических акторов. Растущий авторитет Организации привлечет к ней внимание, что превратит ее в региональную площадку для коммуникаций между Востоком и Западом.

Было бы особенно интересно увидеть, решит ли ЕС сотрудничать с Организацией тюркских государств, поскольку выгоды от этого сотрудничества слишком ценны, чтобы их игнорировать. ЕС может получить материальные и нематериальные выгоды от такого сотрудничества.

Наконец, трансформация Организации сближает государства-члены. Например, во время 3-го совещания министров энергетики Асхат Хасенов, заместитель министра энергетики Казахстана, пригласил страны-участницы участвовать в совместной разработке энергетических месторождений в Казахстане. Такие возможности есть и в других сферах, и в долгосрочной перспективе страны только выиграют от партнерства.

В заключение следует отметить, что трансформация ОТГ открывает несколько возможностей для многостороннего сотрудничества. Эти партнерские отношения могут быть достигнуты как внутри стран-членов, так и за их пределами.