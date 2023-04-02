https://news.day.az/politics/1551770.html Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег внедорожников - ФОТО - ВИДЕО
Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег внедорожников - ФОТО - ВИДЕО
На автомобильной дороге Баку-Хызы-Шамахы организован пробег внедорожников.
Пробег внедорожников, организованный Автомобильной Федерацией, стартовал перед Центром Гейдара Алиева, передает Day.Az.
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