Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег внедорожников

На автомобильной дороге Баку-Хызы-Шамахы организован пробег внедорожников.

Пробег внедорожников, организованный Автомобильной Федерацией, стартовал перед Центром Гейдара Алиева, передает Day.Az.