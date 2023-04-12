https://news.day.az/politics/1554816.html Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией
Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией
Мурад Наджафбейли назначен руководителем секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре