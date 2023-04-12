Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

Мурад Наджафбейли назначен руководителем секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.