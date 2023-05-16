Гейдар Алиев - незабываемая личность в истории Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Она отметила, что Гейдар Алиев вывел Азербайджан из тяжелого положения, заложил основы его будущего развития.

"Гейдар Алиев был другом Украины, он был удостоен высшей награды Украины. В Украине высоко чтится память Гейдара Алиева", - добавила она.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.